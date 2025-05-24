Підпал будинків Стармера: паліїв могла завербувати Росія

Британські спецслужби розслідують ймовірну причетність Росії до підпалу будинків, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Палії могли виконувати вказівки з Росії.

Слідство наразі не встановила мотиви злочину у правопорушників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Росія може бути причетна до підпалу будинків Стармера

Джерела видання вказують, що Росія може бути причетна до підпалів будинків, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Москва могла завербувати трьох паліїв. Слідство досі не знає їх точних мотивів злочину.

Нагадаємо, 13 травня поліція затримала першого підозрюваного у справі – 21-річного українця Романа Лавриновича. Другим підозрюваним виявився 26-річний виходець із Чернівців Станіслав Карпюк.

Згодом затримали й третього підозрюваного, також українця – Петра Починка.

12 травня спалахнула пожежа біля дверей будинку Стармера у Кентиш-Тауні. Перед тим 11 травня – біля дверей будинку у сусідньому Ізлінгтоні, де британський посадовець мешкав раніше. 8 травня горіло авто на тій самі вулиці, де й розташований будинок прем'єра.