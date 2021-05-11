У будинку Медведчука проводять обшуки

Додому до проросійського нардепа Віктора Медведчука 11 травня прийшли правоохоронці з обшуками. Наразі причина слідчих дій невідома.

Деталі обшуків у Медведчука

Правоохоронці прийшли у столичний будинок політика на вулиці Монтажників. Відомо, що там нардеп від ОПЗЖ проживає разом із своєю сім'єю.

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Медведчуки нібито перебралися у місто, допоки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

У Службі безпеки України підтвердили 24 каналу інформацію про обшуки у будинку Медведчука. Однак деталів наразі не озвучують.

8 травня у розпорядженні 24 каналу опинився ймовірний запис розмови Медведчука та лідера бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна за 9 травня 2015 року. У ній чоловіки привітали один одного з Днем перемоги та побажали "побільше перемог у житті". До речі, першим подзвонив саме Медведчук. Він вітав окупанта з днем народження.

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