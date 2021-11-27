У будинку на Миколаївщині, де вибухнув газ, знайшли тіло жінки
Джерело:фейсбук-сторінка ДСНС
Потужний вибух стався у 5-поверховому будинку в Новій Одесі, що на Миколаївщині. В одній із квартир рятувальники знайшли тіло непритомної жінки.
Тіло жінки вилучили у ході демонтажу зруйнованих елементів будинку. Його виявили у квартирі на 4 поверсі багатоповерхівки.
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Що відомо про інших постраждалих
Із пошкодженого під'їзду вже евакуювали 50 людей. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждали 3 мешканців будинку. В однієї людини попередньо діагностували перелом руки й пошкодження хребта, ще двоє перебувають у стані шоку. Зараз ними опікуються медики.
Тривають рятувальні роботи
У ДСНС уточнили, що моторошний інцидент стався через вибух побутового газу. Станом на 13:00 рятувальники все ще здійснюють аварійно-рятувальні роботи. Вони демонтують пошкоджені конструкцій будинку й продовжуть шукати потерпілих. На місці працюють 116 спеціалістів, серед них – надзвичайники, кінологи, психологи й представники облгазу. Поблизу чергують карети швидкої.
Наслідки руйнівного вибуху в Новій Одесі / Фото ДСНС та Нацполіції
Місцева влада надає допомогу постраждалим мешканцям. Вирішують, зокрема, де їх тимчасово розселити. На місці інциденту організували роботу штабу з ліквідації наслідків вибуху.
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