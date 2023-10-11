Армія Ізраїлю вдарила по будинку ще одного лідера ХАМАС: загинула його сім'я

За останню добу ЦАХАЛ завдав ударів по 450 об'єктах у Секторі Гази. Під час цих атак був атакований будинок лідера воєнізованого крила бойовиків.

За останні дні у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про ліквідацію ватажків та посадовців ХАМАС. Цього разу вони пишуть про удар по будинку ще одного лідера бойовиків Мохаммеда Дейфа.

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"Приліт" по будинку бойовика

Йдеться саме про помешкання батька терориста. Його розбомбили вранці 11 жовтня. Кілька членів сім'ї Дейфа були вбиті, зокрема його брат.

: Мохаммед Дейф командує військовим крилом ХАМАС із середини 1990-х років. За даними ЗМІ, за останні кілька він пережив сім замахів ізраїльської армії. Під час одного з них у 2014 році загинули його малолітні син та дочка.

Наразі невідомо, де перебуває сам Дейф, чи був він у будинку, чи ні під час атаки, яку, до речі, офіційно не підтверджувала й ізраїльська сторона.

ЦАХАЛ міг ліквідувати ще двох лідерів ХАМАС

8 жовтня у мережі з'явилися кадри руїн будинку в Нусейраті, де жив лідер бойовиків Айман Юніс. Пізніше стало відомо, що він загинув – його тіло начебто дістали з-під завалів. Водночас офіційного коментаря від ЦАХАЛ не було, а ось бойовики заявили, що той начебто, справді, загинув, однак не є їхнім лідером.

Раніше стало відомо, що "прилетіло" у будинок іншого високопоставленого терориста –Ях’ї Сінвари. Про долю самого палестинського командувача висловився речник ЦАХАЛ контрадмірал Хагарі. Він запевнив, що той "мертвий". Вочевидь, це була погроза – Сінварі натякнули на те, що він приречений.

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