Будинок у Святошинському районі Києва повністю зруйновано: там жило 15 людей, знайшли лише 6

У Святошинському районі столиці внаслідок російського удару зруйновано будинок. Там проживало 15 людей – рятувальники досі розбирають завали.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука в ефірі "КИЇВ24".

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Що відомо про зруйнований будинок у Києві

Це був старий будинок, який будували ще наприкінці Другої світової війни. Від нього нічого не залишилось.

Ткачук додав, що під час комбінованої російської атаки на Київ відбулося 18 падінь ракет та БПЛА.