З будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор-ганчірка Росії

Херсон прокинувся 3 листопада без російського триколору. З будівлі обласної державної адміністрації зник прапор окупантів.

Спершу про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що російський триколор зник сьогодні, 3 листопада.

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Таємниче зникнення російського прапора в Херсоні

Чиновник додав, що "Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки".



Херсонська ОДА без російського прапора / Фото з телеграм-каналу Юрія Соболевського

Міський голова Олешок Євген Рищук зазначив, що відсутність ганчірки окупантів на будівлі Херсонської ОДА багато про що каже. За його словами, мешканці з правобережної частини Херсонщини повідомляють, що російські війська покинули блокпости в деяких населених пунктах. Зокрема, в Чорнобаївці, Степанівці, Білозерці. Також візуально зменшилась кількість військових і у самому Херсоні.

Місцеві радіють відсутності російських військ

Херсонський журналіст Костянтин Риженко також повідомив, що у місті немає декількох блокпостів. "На острові зник другий блокпост. Це означає що в них не лишилось важливих об'єктів для охорони там", – зазначив він.

Він також опублікував відео, де чути реакцію мешканці окупованого Херсона на відсутність на одному з блокпостів російських військових.

Реакція місцевих на відсутність окупантів: дивіться відео