У будівлі МЗС Росії – задимлення: на місце прибули десятки пожежних машин

В одному з корпусів будівлі МЗС РФ 6 січня спрацювала пожежна сигналізація. Можлива причина задимлення – коротке замикання,

Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Попри дим, пожежі там нібито не сталося.

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У будівлі МЗС Росії трапилося задимлення

В одному з корпусів будівлі МЗС Росії ввечері 6 січня сталося задимлення і спрацювала пожежна сигналізація.

Попередньо, в технічному приміщенні, розміщеному в підвалі, сталося коротке замикання. Це підтвердила й представниця відомства Марія Захарова.

Постраждали внаслідок інциденту немає. На місці працювали десятки співробітників МНС. Вони ліквідували займання. З будівлі самостійно евакуювалися 20 людей.

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