Якусь Росію не боюся, – Буданов згадав про ракетний удар по будівлі ГУР в Києві

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що в будівлю його відомства у Києві прилітала ракета. Коли це було – він не уточнив.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю для спецпроєкту "Рік" журналісту Дмитру Комарову, передає 24 Канал.

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Буданову подобається т, що окупанти на нього полюють

Керівник розвідки розповів, що в будівлю ГУР на Рибальському острові прилітала одна крилата ракета росіян. Однак точну дату удару він не називав.

Буданов наголосив, що йому подобається той факт, що окупанти ведуть на нього полювання.

"Це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно", – підкреслив він.

Розвідник наголосив, що не боїться подібних загроз у своїй роботі.

Я віруюча людина і боюся тільки божої кари. Якусь Росію я не боюся,

– наголосив Буданов.

Буданов пригадав важливу деталь перед 24 лютого 2022