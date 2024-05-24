В ОВА розповіли, коли розпочали будівництво 3 лінії фортифікацій на Харківщині
Джерело:УП
Третю лінію оборони на Харківщині розпочали будувати з 1 березня, а станом на квітень будівництво вийшло на пік.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, постанова про початок будівництва була видана на початку цього року, в січні.
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Постанова була про початок будівництва, якщо я не помиляюся, на початку 2024 року, в січні. Потім були організаційні процедури щодо контрактування, потім ще декілька розпоряджень щодо порядку використання коштів, проєкти,
– повідомив Синєгубов.
Він також зазначив, що проєкти будівнцтва розробляло Міноборони. І вони відрізнялись від тих, які будували в 2022 і 2023 роках: і за характером бетонних конструкцій, і за облаштуванням ходів сполучень.
"Раніше ми робили ходи сполучення, однак не мали їх облаштовувати до заходу військ – просто копали траншеї, не перекриваючи їх деревом. Однак нові фортифікації передбачали й облаштування ходів сполучень", – зазначив Синєгубов.
Проблеми із розмінуванням
Після того, за словами керівника ОВА, вони мали отримати карти-схеми, а далі йшов процес розмінування території, отримання від військових актів розмінування й початок будівництва.
Тож, за словами Синєгубова, будівництво розпочалось орієнтовно із 1 березня. При цьому він уточнив, що вийти на всі об'єкти відразу не вдалось, оскільки по деяких вдалося отримали акти розмінування лише в кінці березня – на початку квітня.
"Умовно, щотижня було приблизно плюс 10 об'єктів. На пік будівництва ми вийшли у квітні", – сказав він.
Наступ на Харківщину і скандал із лінією оборони: що відомо
- 10 травня російська армія пішла повторним наступом на Харківщину, перейшовши український кордон одразу в двох напрямках. За тиждень окупантам вдалося захопити до 10 населених пунктів у напрямку села Липці та міста Вовчанськ.
- Служба безпеки України розслідує можливе завищення цін на деревину, яку Харківська обласна військова адміністрація закуповувала у приватних компаній для побудови фортифікаційних споруд.
- Попередньо в Антикорупційному центрі "Межа"повідомили, що для побудови третьої лінії оборони Харківська ОВА вирішила закупити деревини на 270 мільйонів гривень у компаній, що мали ознаки фіктивності.