В ОВА розповіли, коли розпочали будівництво 3 лінії фортифікацій на Харківщині

Третю лінію оборони на Харківщині розпочали будувати з 1 березня, а станом на квітень будівництво вийшло на пік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, постанова про початок будівництва була видана на початку цього року, в січні.

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Постанова була про початок будівництва, якщо я не помиляюся, на початку 2024 року, в січні. Потім були організаційні процедури щодо контрактування, потім ще декілька розпоряджень щодо порядку використання коштів, проєкти,

– повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що проєкти будівнцтва розробляло Міноборони. І вони відрізнялись від тих, які будували в 2022 і 2023 роках: і за характером бетонних конструкцій, і за облаштуванням ходів сполучень.

"Раніше ми робили ходи сполучення, однак не мали їх облаштовувати до заходу військ – просто копали траншеї, не перекриваючи їх деревом. Однак нові фортифікації передбачали й облаштування ходів сполучень", – зазначив Синєгубов.

Проблеми із розмінуванням

Після того, за словами керівника ОВА, вони мали отримати карти-схеми, а далі йшов процес розмінування території, отримання від військових актів розмінування й початок будівництва.

Тож, за словами Синєгубова, будівництво розпочалось орієнтовно із 1 березня. При цьому він уточнив, що вийти на всі об'єкти відразу не вдалось, оскільки по деяких вдалося отримали акти розмінування лише в кінці березня – на початку квітня.

"Умовно, щотижня було приблизно плюс 10 об'єктів. На пік будівництва ми вийшли у квітні", – сказав він.

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