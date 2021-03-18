Будівництво "Північного потоку-2": США закликали компанії негайно зупинити роботу

Державний департамент США закликав компанії, які беруть участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2" негайно зупинити роботу. У іншому випадку, їм загрожують санкції.

Це стосується усіх компаній, які хоч якось причетні до будівництва. Таку заяву зробив держсекретар Ентоні Блінкен.

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"Адміністрація Байдена прагне дотримуватися законодавства", – сказав Блінкен.

Він також наголосив, що адміністрація президента "уважно стежить за зусиллями, спрямованими на завершення будівництва трубопроводу". Крім цього, вони проводять оцінку суб'єктів, які беруть участь у проєкті "Північний потік-2".

Тож глава відомства закликав "негайно припинити роботу" щодо реалізації цього проєкту.

Блінкен: Це геополітичний проєкт Росії

"Північний потік-2" – це газопровід, потужністю у 55 мільярдів кубометрів на рік з Росії через Балтійське море і до Німеччини. Його майже добудували, але з грудня 2019 року через санкції з боку США укладку труб зупинили.

"Як заявляв президент США, "Північний потік 2" – це погана угода для Німеччини, України та для наших союзників і партнерів в Центральній і Східній Європі", – додав Блінкен.

За його словами, "Північний потік 2", згідно з оцінкою США, слід вважати "геополітичним проєктом Росії, націленим на те, щоб розділити Європу і послабити європейську енергетичну безпеку.