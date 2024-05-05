Все дуже погано, – Андрющенко вказав на загрозу від нової залізниці росіян

Росіяни з осені 2023 року почали роботу над новою залізницею, яка б з'єднала Ростов-на-Дону з Кримом через інші окуповані міста України. З огляду на спроможності ворога, будівництво можуть закінчити уже незабаром.

Фактично окупанти створили чудову альтернативу Кримському мосту. Якщо росіянам вдасться добудувати залізничну дорогу, то їхня логістика може спроститись іще більше. Про інші загрози залізниці на окупованих територіях 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Перша тестова поїздка залізницею

Росіяни планують запустити нове залізничне сполучення з Ростова-на-Дону до Криму через низку інших окупованих українських міст до кінця 2024 року. Однак це може відбутися й швидше.

Основними населеними пунктами цієї залізничної гілки є:

Ростов-на-Дону;

Бердянськ;

Маріуполь;

Севастополь.

Днями у російських телеграм-каналах повідомляли, що цією залізницею запускали не тестові вагони. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Все це тестовий варіант, ми це відстежуємо. Перший великий тестовий потяг цього тижня вийшов з порту і доїхав до Волновахи. Попереду їхав одна порожня платформа, щоб якби якась ділянка була замінована, потяг залишився цілим. У цьому немає нічого хорошого,

– розповів Петро Андрющенко.

При тестовому запуску потяг нічого не віз до Волновахи. Водночас у Маріупольському порту також з'явилися бетонні блоки. Тож не виключено, що згодом окупанти перевозитимуть залізницею їх.

"На мості біля Гранітного ще рейки не поклали, вони валяються поруч. Техніка туди ще навіть не заїхала. За їхніми планами та нашими очікуваннями, залізницю добудують в кінці травня. Тому зараз вони ганяють туди-сюди фактично порожняком. Але вони завозять трохи руди та каоліну з Волновахи, повертаючись назад", – додав Андрющенко.

Цікаво, що задля безпеки, росіяни розселили своїх інженерів по хатах у Гранітному. Вони бояться надмірного скупчення, аби до інженерів не навідалась "бавовна".

Важлива інформація про Маріупольський порт

На жаль, є й інші не дуже хороші новини з тимчасово окупованого Маріуполя.

Порт закупляє велику кількість палива та послуги з обслуговування малого флоту. Принаймні, мовиться про буксири, які допомагають швартуватися та заходити в акваторію порту глибоководним суднам. Це точно не про хороше,

– наголосив Андрющенко.

Ба більше, у жовтні 2023 року вкрали в Ліберії судно Smarta. З того часу балкер стояв в порту без руху, але вже зараз росіяни його відремонтували, пофарбували, повісили туди російський прапор та переназвали з "Smarta" на "Таганрог". Як вдалося з'ясувати, окупанти поки лише не встигли зафарбувати його колишній ідентифікаційний номер.

"Вони його готують до виходу. Це морський балкер, судно на 7 – 8 тисяч тонн. Каолін та руду звозять на причал, ближче до цього судна та готують його до завантаження. Якщо скласти всю інформацію до купи, то все дуже погано. Без перебільшень та залякувань, дуже погано", – підкреслив Андрющенко.

Це означає, що росіяни досягнули такого рівня ремонтів у порту, що можуть оперативно оновлювати якщо не великі судна, то принаймні малі балкери. Тож окупанти готові до великих переміщень, зокрема й військових вантажів.

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