Росія збільшуватиме кількість дронів під час атак, Україна готує відповідь, – Зеленський

Президент Зеленський анонсував збільшення вітчизняного виробництва дронів. Також глава держави розповів про підготовку санкцій проти Росії.

Український лідер провів нараду з військовими, з Міністерством оборони. Зокрема, йшлося про розширення власного виробництва безпілотників за допомогою інвестицій партнерів, передає 24 Канал.

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Київ готує відповідь для Росії

Зеленський обговорить з партнерами нові інвестиції в Україну. "Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів", – пояснив президент.

Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію,

– наголосив політик.

Також Україна продовжує роботу з партнерами щодо санкцій. Зеленський зазначив, що вже фактично півроку Путін вкрав у дипломатії. Він анонсував нові санкції проти Росії та рішення щодо їх синхронізації.

Окремо глава держави прокоментував зустріч з міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній. Він подякував Берліну за посилення української ППО та бюджетної стійкості. Одна із цілей співпраці з Німеччиною – вийти на спільне виробництво ППО.

Зеленський вказав на сильну політичну позицію Німеччини щодо вступу України в НАТО.