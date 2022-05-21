Буду радий працювати разом, – Кулеба привітав нову голову МЗС Франції Катрін Колонну

У Франції 20 травня призначили новий склад уряду. Очільницею Міністерства закордонних справ тепер стала Катрін Колонна.

Відтак вона замінила Жан-Іва Ле Дріана. На призначення нової французької міністерки відреагував і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Читайте також За час війни ЄС проявив себе дієвою організацією, НАТО – навпаки, – Кулеба

"Високопрофесійна та принципова"

Він привітав Колонну з новою посадою і наголосив на важкому періоді для України та Європи.

Буду радий працювати разом у ці складні часи для України та Європи,

– написав у соцмережах Кулеба.

Український міністр відзначив, що багато чув про нову очільницю МЗС Франції як про високопрофесійну та принципову дипломатку.

Що відомо про Катрін Колонну

З вересня 2019 року Колонна обіймала посаду французького посла у Великій Британії. Дипломатичну кар'єру розпочала 1983 року, працювала в посольстві Франції у США.

Відомо, що нова глава МЗС офіційно представляла Єлисейський палац за Жака Ширака. Була міністеркою-делегаткою у справах Європи в уряді Домініка де Вільпена.

"Ле Дріан – символ професіоналізму й лідерства"

Відбулися зміни і в Міністерстві оборони Франції. Його очолив 35-річний Себастьян Лекорню. З липня 2020 року він обіймав посаду міністра заморських територій. Лекорню замінить на цій посаді Флоранс Парлі.

Кулеба віддав шану Жан-Іву Ле Дріану, який очолював дипломатію Франції останні 5 років.

Я віддаю шану своєму другові Ле Дріану, ім'я якого стало синонімом професіоналізму та лідерства французької дипломатії,

– наголосив міністр.

Він зауважив, що був радий разом із ним працювати над зміцненням українсько-французьких двосторонніх зв'язків. "Сподіваємося на збереження наших тісних відносин", – додав Кулеба.

Нагадаємо, що вже всередині червня 2022 року у Франції відбудуться парламентські вибори.

У Франції – нова очільниця уряду

Президент Франції Еммануель Макрон призначив 16 травня новою очільницею уряду Елізабет Борн. Вона стала другою жінкою, яка обійматиме відповідну посаду.

Відтак прем'єр-міністерка замінила на посаді Жана Кастекса. Він очолював посаду з 2020 року.

Відомо, що раніше Борн очолювала міністерства соціальних справ, транспорту та екології.

Варто переглянути – політика двійних стандартів Макрона: дивіться відео