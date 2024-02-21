22 лютого, у четверг, на території України переважно буде тепло. Втім, не минеться без опадів.

Ще тиждень – і весна остаточно візьме правління у свої руки. Втім, вже зараз вона намагається нагадати про себе плюсовими температурами у "лютий" місяць зими.

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Чого чекати від погоди на 22 лютого

Середня температура повітря по всіх областях вдень становитиме від 6 до 8 градусів тепла. Для більшості регіонів обіцяють невеликі дощі. Буде хмарно з проясненням. Швидкість вітру сягне до 7 – 12 метрів за секунду.

Де пройдуть дощі, а де сніг

Без опадів минеться день для південних регіонів та окремих областей Заходу. Невеликий дощ випаде на північному заході країни, у таких містах як Луцьк та Рівне. Також на південному заході – на Закарпатті, окрім дощу, варто чекати й на мокрий сніг.

Дощитиме на півночі та центрі. На Харківщині, Луганщині та Донеччині, крім того, ще випаде сніг.

Якою буде температура повітря в обласних центрах

Київ – +6…+8

Ужгород – +8…+10

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +6…+8

Рівне – +7…+9

Житомир – +6…+8

Вінниця – +6…+8

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь –+7…+9

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +3…+5

Луганськ –+1…+3

Харків – 0…+2

Погода на 22 лютого / Фото Укргідрометцентр