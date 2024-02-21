Сонце вийде з-за хмар, у більшості регіонах – пройдуть дощі: якою буде погода 22 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
22 лютого, у четверг, на території України переважно буде тепло. Втім, не минеться без опадів.
Ще тиждень – і весна остаточно візьме правління у свої руки. Втім, вже зараз вона намагається нагадати про себе плюсовими температурами у "лютий" місяць зими.
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Чого чекати від погоди на 22 лютого
Середня температура повітря по всіх областях вдень становитиме від 6 до 8 градусів тепла. Для більшості регіонів обіцяють невеликі дощі. Буде хмарно з проясненням. Швидкість вітру сягне до 7 – 12 метрів за секунду.
Де пройдуть дощі, а де сніг
Без опадів минеться день для південних регіонів та окремих областей Заходу. Невеликий дощ випаде на північному заході країни, у таких містах як Луцьк та Рівне. Також на південному заході – на Закарпатті, окрім дощу, варто чекати й на мокрий сніг.
Дощитиме на півночі та центрі. На Харківщині, Луганщині та Донеччині, крім того, ще випаде сніг.
Якою буде температура повітря в обласних центрах
- Київ – +6…+8
- Ужгород – +8…+10
- Львів – +7…+9
- Івано-Франківськ – +6…+8
- Тернопіль – +6…+8
- Чернівці – +5…+7
- Хмельницький – +5…+7
- Луцьк – +6…+8
- Рівне – +7…+9
- Житомир – +6…+8
- Вінниця – +6…+8
- Одеса – +7…+9
- Миколаїв – +7…+9
- Херсон – +6…+8
- Сімферополь –+7…+9
- Кропивницький – +7…+9
- Черкаси – +6…+8
- Чернігів – +4…+6
- Суми – +3…+5
- Полтава – +5…+7
- Дніпро – +6…+8
- Запоріжжя – +5…+7
- Донецьк – +3…+5
- Луганськ –+1…+3
- Харків – 0…+2
Погода на 22 лютого / Фото Укргідрометцентр