Не лише удари по Росії: без чого F-16 не зможуть повністю розкрити свій потенціал

Україна врешті отримала західні винищувачі F-16, які зможуть суттєво підсилити авіаційну компоненту нашої держави. Однак для суттєвого зламу у війні, F-16 мають виконувати низку обов'язкових завдань.

Важливо, щоб F-16 не лише працювали як ППО, збиваючи, наприклад, ракети й "Шахеди". Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", в етері 24 Каналу пояснив, які ще завдання мають виконувати винищувачі.

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Потрібен дозвіл від Заходу

У День Повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в Україну прибули західні винищувачі F-16. Президент також зауважив, що пілоти вже почали виконувати бойові завдання на цих літаках.

Ймовірно, вони наразі виконуватимуть оборонну функцію, тобто працюватимуть як ППО. Втім надалі важливо, щоб ними можна було б бити по території Росії.

Якщо ми говоримо про удари по Росії, потрібний для цього засіб – ракети "повітря – поверхня". В F-16 такі є – це AGM-158 JASSM – непогана ракета, як Storm Shadow/SCALP з дальністю польоту 300 кілометрів. Але треба мати відповідний дозвіл на використання цих ракет по території Росії. Не чув, щоб ми його мали,

– наголосив Олександр Коваленко.

Ймовірно, Україна продовжить дипломатичні перемовини, аби отримати відповідний дозвіл – не лише для завдання ударів по сухопутних об'єктах, а й по повітряних.

"F-16 – це добре, це класно, але він не може повністю розкрити свій функціонал та бути повністю корисним, якщо він не знищує російську авіацію. Наприклад, ті ж Су-34, які є носіями КАБів. Ракети для цього в F-16 є. Якщо буде дозвіл, то у росіян точно будуть проблеми з використанням КАБів по Харківщині та не лише", – зауважив військовий оглядач.

Коваленко також пояснив, якщо Захід все ж зніме заборону на удари вглиб Росії, то першим пролунає саме офіційна заява про це, а вже потім буде помітним результат на полі бою. Про це свідчить попередня практика. Тим паче українські партнери доволі болісно реагуємо на удари по території Росії.

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