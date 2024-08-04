Не лише удари по Росії: без чого F-16 не зможуть повністю розкрити свій потенціал
Україна врешті отримала західні винищувачі F-16, які зможуть суттєво підсилити авіаційну компоненту нашої держави. Однак для суттєвого зламу у війні, F-16 мають виконувати низку обов'язкових завдань.
Важливо, щоб F-16 не лише працювали як ППО, збиваючи, наприклад, ракети й "Шахеди". Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", в етері 24 Каналу пояснив, які ще завдання мають виконувати винищувачі.
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Потрібен дозвіл від Заходу
У День Повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в Україну прибули західні винищувачі F-16. Президент також зауважив, що пілоти вже почали виконувати бойові завдання на цих літаках.
Ймовірно, вони наразі виконуватимуть оборонну функцію, тобто працюватимуть як ППО. Втім надалі важливо, щоб ними можна було б бити по території Росії.
Якщо ми говоримо про удари по Росії, потрібний для цього засіб – ракети "повітря – поверхня". В F-16 такі є – це AGM-158 JASSM – непогана ракета, як Storm Shadow/SCALP з дальністю польоту 300 кілометрів. Але треба мати відповідний дозвіл на використання цих ракет по території Росії. Не чув, щоб ми його мали,
– наголосив Олександр Коваленко.
Ймовірно, Україна продовжить дипломатичні перемовини, аби отримати відповідний дозвіл – не лише для завдання ударів по сухопутних об'єктах, а й по повітряних.
"F-16 – це добре, це класно, але він не може повністю розкрити свій функціонал та бути повністю корисним, якщо він не знищує російську авіацію. Наприклад, ті ж Су-34, які є носіями КАБів. Ракети для цього в F-16 є. Якщо буде дозвіл, то у росіян точно будуть проблеми з використанням КАБів по Харківщині та не лише", – зауважив військовий оглядач.
Коваленко також пояснив, якщо Захід все ж зніме заборону на удари вглиб Росії, то першим пролунає саме офіційна заява про це, а вже потім буде помітним результат на полі бою. Про це свідчить попередня практика. Тим паче українські партнери доволі болісно реагуємо на удари по території Росії.
F-16 вже в Україні: що відомо
- Надвечір 31 липня видання Bloomberg написало про те, що в Україну вже прибули винищувачі F-16. У той же вечір українські телеграм-канали опублікували фото, на яких нібито зображені західні літаки в українському небі.
- Вже 4 серпня чутки підтвердив і сам президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські пілоти освоїли керування винищувачами та навіть розпочали виконувати бойові завдання в Україні.
- Видання Economist стверджує, що до України в останній день липня прибуло 10 винищувачів, хоч раніше у західній пресі писали про 6 бортів. Крім того, журналісти зауважують, що до кінця цього року наша держава має отримати 20 літаків.