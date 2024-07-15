Чи будуть кадрові зміни в уряді: що каже Зеленський
В українському уряді можуть бути зміни. Водночас президент Володимир Зеленський не дав прямої відповіді на питання, чи планує він звільняти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про можливі зміни в уряді президент Володимир Зеленський говорив під час пресконференції сьогодні, 15 липня, інформує 24 Канал.
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Чи можуть бути зміни в уряді? Так, вони можуть бути. Звичайно, ми проговорюємо з міністрами різні варіанти. Шмигаль – він теж член уряду, прем'єр-міністр,
– сказав Зеленський.
Зміни в уряді обговорюються
При цьому він зазначив, що на початку його президентства йому часто закидали те, що міністри часто міняються, а тепер закидають, що ті "дуже довго працюють".
Президент зауважив, що наразі обговорює з міністрами і прем'єром Денисом Шмигалем "деякі речі".
На уточнююче і пряме запитання, чи планує він звільняти прем'єр-міністра, Зеленський відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".