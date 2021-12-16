Будуть мільйони жертв, – Зеленський про загрозу нападу Росії

Володимир Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією і Україною кількість жертв може досягти мільйонів. Президент нагадав, що чисельність українського війська в рази менша за російську армію.

Залякування від Росії виглядають провокаційними та небезпечними. Про це Зеленський заявив після зустрічі з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Якщо буде повномасштабна війна, ми розуміємо, що будуть тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Ми цього не хочемо,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що НАТО не винне Україні нічого. Однак зауважив, що Альянс буде винний всім своїм країнам, якщо не встоїть українська армія.

Як минула зустріч Зеленського та Столтенберга

На тлі загострення на кордоні України 16 грудня Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Політики поговорили про нову концепцію Альянсу, яку погодять на саміті в Мадриді у 2022 році. Спільні навчання у чорноморському регіоні та діалог НАТО з Москвою.

Зеленський сказав, що після 2014 року саме Росія підштовхнула Україну в НАТО. Агресор прокладає складний шлях нашої держави в Альянс. За словами президента, НАТО підтримує Україну щодо закупівлі озброєнь, але у країн-учасниць немає єдиної позиції щодо цього.

Що відомо про загрозу нападу Росії

Американська, а згодом і українська розвідки повідомили про скупчення понад 90 тисяч російських військ біля кордонів України ще в жовтні 2021 року.

Попередили, що Росія може напасти у січні-лютому 2022 року. Агресор нібито може взяти Україну в "кільце" з 3 сторін.

Глави G7 офіційно пригрозили Росії "тяжкими наслідками", якщо та нападе на Україну. США теж пригрозили Москві "тяжкими" наслідками.

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