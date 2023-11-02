Зимова казка проти класичного листопада: чи вдарять в Україні морози у найближчі дні

Листопад в Україну завітав з похолоданням. Відчутне знищення температури прогнозують вже з першого дня. Очікують, що температурні рекорди відійдуть у минуле, а Україну чекає класична пізня осінь.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що 3 – 4 листопада в Україні переважатимуть дощі. Зокрема, вони "накриють" південні та північні області.

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Станом на 4 листопада дощі відступлять з Лівобережжя. Водночас до негоди варто готуватися жителям Правобережжя. Залишати вдома парасольки – точно не варіант.

Температура повітря знизиться. Уночі, можливо, й до 0...+6 градусів. Найтепліше буде традиційно у південній частині. Там затримується літо й охоче дарує свої +22 градуси.

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Тим, хто чекає зимової казки, доведеться ще трішки потерпіти. Наразі на першу половину листопада не прогнозують ані заметілей, ані морозів. Загалом місяць буде класичним й наближатиметься до норми. Температурних рекордів, як-от у вересні, не очікують.

Осінь гостюватиме у нас ще рівно місяць. Час встигнути реалізувати всі свої осінні цілі й насолодитися затишком. Його можна створити з простих речей як-от: улюблений чай, перегляд фільму, кава з найріднішими, мультфільм родом з дитинства. Важливо не забувати: осінь чи зима на календарі, казку для свого життя творимо ми самі.