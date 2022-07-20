Будуть підіймати ставки, – у МВС оцінили ймовірність ядерної ескалації від росії

Країна-агресорка вкотре дістала "ядерну палицю" та знову погрожує світовій безпеці. Увага цивілізованого світу та міжнародних розвідувальників повсякчас прикута до цього питання, тому переживати щодо застосування ядерних боєприпасів поки не варто.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що росіяни будуть робити все – підійматимуть ставки, аби залякувати. Такою є практика росії не лише під час повномасштабної війни в Україні, вони це робили постійно, коли не могли досягти результатів на полі бою.

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Якщо проаналізувати події останніх років, то все, що робила росія – постійно підіймала ставки. Наприклад, одна із таких тез: "Ми нападаємо на вас, бо інакше це зробили б ви". Зараз росіяни чітко усвідомлюють, що їхній "штурм" уже практично зупинений,

– пояснює Смірнов.

Про це вже навіть заявив Валерій Залужний. Він сказав, що станом на зараз лінія фронту є стабільною.

"Відповідно зараз змінюється стиль війни, поступово вона стає більш позиційною, як мінімум, до того моменту, поки не розгорнеться контрнаступ ЗСУ. Ключова історія в окупантів та вагомий інструмент – залякування. І треба розуміти, що росія робитиме це постійно", – каже Ростислав Смірнов.

"Сідайте зі мною за стіл перемовин, бо я зараз почну стріляти по цивільних об’єктах. Сідайте зі мною за стіл перемовин, бо я зараз дістану ядерну зброю" і таке інше. Це є нічим іншим, як підняття ставок та спонукання нас через неможливість просуватись на фронті сісти за стіл перемовин", – додає радник Монастирського.

Чи стане реальністю ядерний удар

За словами Ростислава Смірнова, якщо ми говоримо про використання ядерної зброї, то маємо розуміти, що не усе так просто. Це не просто обстріл із "Граду" чи запуск ракети "Калібр".

На це обов'язково відреагує світ, адже ми пам'ятаємо, що росіяни вже погрожували використанням ядерної зброї,

– переконаний радник міністра МВС.

"Після таких заяв навіть Китай "помахав пальчиком". Тому все, що стосується ядерної зброї – тактичної чи стратегічної – прикуте увагою всіх світових розвідок та країн світу", – додає Смірнов.

Радник глави МВС підкреслив, що треба також розуміти, що навіть у випадку застосування ядерної зброї тактично це нічого не вирішить. Натомість це тільки підсилить підтримку України, можливо, призведе до вступу певних країн у цю війну, що породить ще більшу ескалацію.

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