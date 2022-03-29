Будуть працювати на малих висотах: з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація
Джерело:телеграм-канал Віталій Кім
У Миколаєві оголосили про повітряну загрозу. Мешканців міста закликали негайно пройти в укриття, є ризик обстрілу.
Відповідну інформацію оприлюднили 29 березня о 10:02 в телеграм-каналі Віталія Кіма. Містян закликали не покидати укриттів до завершення тривоги.
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У Миколаєві лунають сирени
Відомо, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація.
Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах,
– написав Віталій Кім
Людей закликають ховатись в укриття, адже ворог цинічно атакує житлові райони українських міст.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
Важливо: 29 березня, приблизно о 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в 9-поверхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної її секції.