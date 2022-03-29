Будуть працювати на малих висотах: з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація

29 березня 2022 , 10:34
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал Віталій Кім

У Миколаєві оголосили про повітряну загрозу. Мешканців міста закликали негайно пройти в укриття, є ризик обстрілу.

Відповідну інформацію оприлюднили 29 березня о 10:02 в телеграм-каналі Віталія Кіма. Містян закликали не покидати укриттів до завершення тривоги.

До теми Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У Миколаєві лунають сирени 

Відомо, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація.

Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах,
– написав Віталій Кім 

Людей закликають ховатись в укриття, адже ворог цинічно атакує житлові райони українських міст. 


Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу

Важливо: 29 березня, приблизно о 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в 9-поверхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної її секції.

До теми – звернення Віталія Кіма щодо обстрілу будинку: дивіться відео

Автор: Юлія Бабич