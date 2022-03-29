Будуть працювати на малих висотах: з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація

У Миколаєві оголосили про повітряну загрозу. Мешканців міста закликали негайно пройти в укриття, є ризик обстрілу.

Відповідну інформацію оприлюднили 29 березня о 10:02 в телеграм-каналі Віталія Кіма. Містян закликали не покидати укриттів до завершення тривоги.

До теми Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У Миколаєві лунають сирени

Відомо, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація.

Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах,

– написав Віталій Кім

Людей закликають ховатись в укриття, адже ворог цинічно атакує житлові райони українських міст.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



Важливо: 29 березня, приблизно о 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в 9-поверхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної її секції.

До теми – звернення Віталія Кіма щодо обстрілу будинку: дивіться відео