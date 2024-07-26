Зниження мобілізаційного віку: в Міноборони відповіли, чи є така потреба

Минуло понад два місяці з моменту, як новий закон про мобілізацію набув чинності. Втім, українців і досі хвилює питання, чи були це останні зміни.

Зокрема, чи планують понижувати мобілізаційний вік в Україні ще більше. На це питання відповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін.

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Чи є потреба в зниженні мобілізаційного віку

Згідно із законом про мобілізацію, мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років. Втім, дискусії щодо того, чи треба його понижувати ще більше, тривають і досі. Водночас у Міноборони заявляють, що такої потреби нараз немає.

Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож, станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає,

– сказав Лазуткін.

Втім, він додав, що ситуації на фронті може змінитися в будь-який момент, адже на війні все залежить від багатьох чинників.

До слова, раніше Лазуткін повідомляв про те, що в Раді ведеться робота над законом про демобілізацію. Втім, наразі важко спрогнозувати, коли ініціативу винесуть на голосування.