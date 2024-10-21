Сотні епізодів порушень на різних рівнях, – Зеленський обіцяє реагування на нечесну роботу МСЕК

В Україні зафіксували сотні епізодів порушень на різних рівнях через нечесну роботу Медико-соціальної експертної комісії. Володимир Зеленський анонсував відповідне реагування.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні 21 жовтня. Глава держави наголосив на нечесній роботі МСЕК, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні були проведені необхідні підготовчі наради перед засіданням РНБО. Зауважив, багато нових деталей.

На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Буде і системне, і кадрове, і процесуальне реагування,

– підкреслив президент.