Будуть спроби прив'язати Медведчука до Порошенка, – Рябошапка

Є багато доказів того, що все ж існувала співпраця проросійського політика Віктора Медведчука з Петром Порошенком. Однак записи розмов, які на це вказують, опублікували не випадково.

Про це в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" сказав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. За його словами, Порошенка можуть пов'язати з зрадою Медведчука.

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"Ті записи, які пов'язують з Порошенком, не випадкові. Чомусь саме публікують ті записи, де може фігурувати Порошенко, а не розмови Медведчука з іншими чиновниками. Це робиться не випадково", – зауважив Рябошапка.

Я думаю, будуть спроби прив'язати Медведчука до Порошенка,

– наголосив ексгенпрокурор.

Він згадав і про той момент, коли Медведчук був залучений до обміну військовополоненими. Він фактично виконував офіційну функцію від України, коли п'ятим президентом був Порошенко.

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Віктор Медведчук заявляв, що бере активну участь в обміні полоненими ще з 2014 року. Він приписує собі "старання", завдяки яким вдалося повернути сотні українців. У розмові з куратором Кремля Владиславом Сурковим він розповів, що йому запропонував цим зайнятись президент Петро Порошенко.

Рябошапка назвав справу Порошенка – "дивною ситуацією".

"До літа чи осені 2020 року Порошенка активно "кошмарили", водили на допити, проводили обшуки, а потім все дуже різко стихло. Фракція Порошенка припинила критикувати генерального прокурора, а той не викликає на допити Порошенка", – зауважив ексгенпрокурор.

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