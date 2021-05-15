Будуть спроби прив'язати Медведчука до Порошенка, – Рябошапка

Є багато доказів того, що все ж існувала співпраця проросійського політика Віктора Медведчука з Петром Порошенком. Однак записи розмов, які на це вказують, опублікували не випадково.
Джерело:24 канал
Про це в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" сказав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. За його словами, Порошенка можуть пов'язати з зрадою Медведчука.
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"Ті записи, які пов'язують з Порошенком, не випадкові. Чомусь саме публікують ті записи, де може фігурувати Порошенко, а не розмови Медведчука з іншими чиновниками. Це робиться не випадково", – зауважив Рябошапка.
Я думаю, будуть спроби прив'язати Медведчука до Порошенка,
– наголосив ексгенпрокурор.
Він згадав і про той момент, коли Медведчук був залучений до обміну військовополоненими. Він фактично виконував офіційну функцію від України, коли п'ятим президентом був Порошенко.Довідка. Віктор Медведчук заявляв, що бере активну участь в обміні полоненими ще з 2014 року. Він приписує собі "старання", завдяки яким вдалося повернути сотні українців. У розмові з куратором Кремля Владиславом Сурковим він розповів, що йому запропонував цим зайнятись президент Петро Порошенко.
Чому справа Порошенка "затихла"
Рябошапка назвав справу Порошенка – "дивною ситуацією".
"До літа чи осені 2020 року Порошенка активно "кошмарили", водили на допити, проводили обшуки, а потім все дуже різко стихло. Фракція Порошенка припинила критикувати генерального прокурора, а той не викликає на допити Порошенка", – зауважив ексгенпрокурор.
Підозра Медведчуку: що відомо
- Проросійського лідера ОПЗЖ та водночас кума Володимира Путіна підозрюють у державній зраді. Також йому "приписують" замах на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова особисто підписала підозру. Разом з Медведчуком – ще і його колезі Тарасові Козаку.
- Вже 13 травня Печерський суд Києва обирав Медведчуку запобіжний захід. Його відправили під домашній арешт до 9 липня.
- Також на проросійського політика одягли електронний браслет.
- Напередодні у Медведчука провели обшуки.