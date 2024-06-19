У Міноборони сказали, чи будуть українці отримувати електронні повістки
Зараз немає технічної можливості надсилати українцям повістки через мобільний застосунок Резерв+. Насправді це не передбачено навіть юридично.
Це 24 Каналу заявив речник Міністерва оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, електронні повістки – це дуже резонансна тема.
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Можливість не розглядається
Дмитро Лазуткін зазначив, що можливість надсилання електронних повісток дуже активно обговорюється в українському суспільстві. Росія часто запускає різні ІПСО щодо цієї резонансної теми.
Але наразі ми маємо працювати з реальністю. Реальність така, що юридично не передбачено розсилання повісток у застосунку Резерв+. Тому технічно навіть поки що така можливість не розглядається,
– наголосив він.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Відповідно до закону, з 18 травня впродовж 60 днів військовозобов'язані мають оновити свої дані. Зробити це можна або в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в застосунку Резерв+.
- Необхідно вказати номер свого мобільного телефону, адресу фактичного місця проживання, адресу електронної пошти за наявності саме в кабінеті застосунку Резерв+.
- У деяких користувачів застосунку Резерв+ відображається статус "у розшуку". Тут можуть бути різні причини. Речник Міністерва оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що якщо військовозобов'язаному висвітився такий статус, то, можливо, він порушив правила військового обліку. Але це може бути звичайна помилка.