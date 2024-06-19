У Міноборони сказали, чи будуть українці отримувати електронні повістки

Зараз немає технічної можливості надсилати українцям повістки через мобільний застосунок Резерв+. Насправді це не передбачено навіть юридично.

Це 24 Каналу заявив речник Міністерва оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, електронні повістки – це дуже резонансна тема.

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Можливість не розглядається

Дмитро Лазуткін зазначив, що можливість надсилання електронних повісток дуже активно обговорюється в українському суспільстві. Росія часто запускає різні ІПСО щодо цієї резонансної теми.

Але наразі ми маємо працювати з реальністю. Реальність така, що юридично не передбачено розсилання повісток у застосунку Резерв+. Тому технічно навіть поки що така можливість не розглядається,

– наголосив він.

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