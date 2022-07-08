Будуть величезні бої, – Верещук закликала людей виїжджати з Херсонщини та Запоріжжя

8 липня 2022 , 23:48
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Російські війська використовують українців на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя як живий щит. Тому цивільним потрібно якнайшвидше виїжджати, щоб не постраждати під час звільнення міст і сіл з-під контролю ворога.

Такий заклик 8 липня озвучила віцепрем'єрка Ірина Верещук. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її включення в ефірі національного телемарафону. 

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Виїхати з окупованих територій реально 

Зараз росіяни роблять усе, щоб не дати жителям окупованої частини півдня звідти виїжджати. Проте все ж є можливість покинути цю територію. За словами Верещук, про неї знають і люди, які там живуть, і волонтери, які допомагають виїхати. 

Евакуйовуватися потрібно всіма доступними способами – вивозити рідних і вивозити своїх дітей. Це необхідно робити, бо наші Збройні Сили будуть деокуповувати територію. Це будуть величезні бої. Ми маємо прийти за ЗСУ. Люди, які там, не можуть ставати живим щитом,
– акцентувала посадовиця. 

Вона закликала виїжджати, попри всі труднощі. Зараз вони дійсно є, оскільки подекуди доводиться проїхати 24 ворожі блокпости. А у випадку Херсонщини, то варто їхати через окупований росіянами Крим – до Грузії. Наразі влада вже допомагає повернутися навіть українцям, які були депортовані на територію росії. Для цього є одразу кілька варіантів.   

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Автор: Олександр Марчак