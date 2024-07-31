Чи будуть вимикати світло 1 серпня

В Укренерго повідомили, чи будуть відключення світла 1 серпня. Так, на щастя, графіки цього дня не застосовуватимуть.

Це буде вже третій день поспіль без відключень електроенергії у споживачів протягом цілої доби.

Дивіться також Без відключень увесь день, на це вплинули 3 фактори: яка ситуація в Україні зі світлом 31 липня

Відключення світла в Україні

Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00,

– написали енергетики.

Важливо, що за умов відсутності масованих атак, упродовж серпня – жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години. Причиною покращення ситуації є збільшення енергії в системі завдяки виходу з ремонту двох блоків на АЕС. Також зменшилося споживання через похолодання.

Оперативно про відключення світла в Україні й зміни читайте у