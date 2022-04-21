Будуть змушені перейти в глуху оборону, – Романюк назвав стратегічну задачу Росії

Росія зігнала на війну в Україну росгвардію, поліцейських, аби сформувати 150 –160 тисяч осіб для бойових дій. Однак сухопутної армії в ворога майже не залишилося.

Приблизно 40 тисяч осіб "випаде" за 10 днів наступальних активних дій. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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Окупанти тікатимуть із поразкою

За його словами, в окупантів залишиться стратегічна задача № 1 – перейти окуповані території, які є наразі – Крим, Донбас і Приазов'я.

Вони (окупанти – 24 канал) будуть змушені перейти у глуху оборону, адже не зможуть бути боєздатними,

– наголосив Романюк.

Він пояснив, якщо Збройні Сили України почнуть наступати на ці території, то російські війська будуть змушені через тиждень тікати з поразкою.

"В такому випадку через 2 тижні активних бойових дій у них від армії нічого не залишиться", – зауважив голова ГО.

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