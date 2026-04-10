Загроза ще з 2022 року: у ДПСУ відповіли, чи є у Росії сили створити буферну зону на Вінниччині
- Кремль розглядає створення буферних зон уздовж кордону з Україною, зокрема у Вінницькій області, але наразі не має достатніх сил для цього.
- Державна прикордонна служба України не спостерігає активних переміщень техніки чи особового складу, що вказує на відсутність реальних дій з боку Росії.
Кремль розглядає ідею створення буферних зон уздовж кордону з Україною. Наразі мовиться про напрямок Вінницької області.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Чи зможе ворог створити буферну зону у Вінницькій області?
Демченко зауважив, що ворожі війська вже активно працюють над створенням так званих буферних зон у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Водночас він додав, що наразі ворогу не вдається створити суцільну зону контролю на цих територіях.
Але якщо говорити про кордон з Молдовою та про Придністров'я, це також один із тих відтинків, який для нас є загрозливим,
– каже Демченко.
Речник зазначив, що загроза у цьому регіоні існує ще з 2022 року, і Державна прикордонна служба пильно слідкує за перебігом подій. За його словами, російська сторона ще у 2022 році намагалась дестабілізувати ситуацію у цьому районі, втім, наразі не має достатніх сил для реалізації будь-яких значних планів.
Ворог потенційно прагне створити певну буферну зону у Придністров'ї, аби тиснути на Україну з Півдня. Однак, у ДПСУ наголосили, що ударів з повітря буде недостатньо для створення буферної зони у Вінницькій області. Також речник додав, що цьому регіону приділяють належну увагу, зокрема шляхом зведення інженерно-фортифікаційних споруд.
Ще раз скажу, безпосередньо зараз якихось переміщень техніки чи особового складу або нарощення угруповання ми не спостерігаємо,
– підсумував Демченко.
Як коментує можливість створення буферної зони у Вінницькій області Зеленський?
Нещодавно президент України повідомив, що ворог планує створити буферну зону вздовж всього кордону з Україною. Мовиться в тому числі й про області, які межують із Білоруссю.
Але створення буферної зони у Вінницькій області малоймовірне, оскільки наразі Росія активізує своє зусилля на прифронтових областях – Херсонській, Дніпропетровській та, імовірно, Одеській. За словами президента, ворог планує до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ на Донеччині.
"Це неможливо, але окупанти будуть намагатися", – додав Зеленський.
Водночас у Офісі Президента також прокоментували інформацію про буферні зони за Вінниччині. Бригадний генерал Павло Паліса зазначив, що подібне амбітне бажання з'являється у росіян вже не вперше. Однак, наразі немає ознак того, що росіяни мають достатню кількість сил для реалізації нових буферних зон.
Чи є реальна загроза з Придністров'я?
Влітку минулого розу з'явилась інформація, що Росія хоче розмістити поблизу кордону з Україною, в окупованому Придністров'ї, 10 тисяч військових. Однак ці дії унеможливлюють відсутність виходу до моря між Україною та проєвропейським урядом Молдови.
Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що ворог може завдавати ракетних та дронових ударів, маніпулюючи емоційним станом українців. Однак, за його словами, наразі українська сторона продовжує укріплювати кордони із проросійським Придністров'ям та готова до можливих загроз із цього напрямку.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу зауважив, що ворог також планував рухатись бік правобережжя Херсонщини, Миколаївщини й на Одесу, однак усі плани були успішно зірвані українськими оборонцями. Наразі російські війська застрягли у важких боях на Сході та на Півдні України.