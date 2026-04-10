Загроза ще з 2022 року: у ДПСУ відповіли, чи є у Росії сили створити буферну зону на Вінниччині

Кремль розглядає ідею створення буферних зон уздовж кордону з Україною. Наразі мовиться про напрямок Вінницької області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Чи зможе ворог створити буферну зону у Вінницькій області?

Демченко зауважив, що ворожі війська вже активно працюють над створенням так званих буферних зон у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Водночас він додав, що наразі ворогу не вдається створити суцільну зону контролю на цих територіях.

Але якщо говорити про кордон з Молдовою та про Придністров'я, це також один із тих відтинків, який для нас є загрозливим,

– каже Демченко.

Речник зазначив, що загроза у цьому регіоні існує ще з 2022 року, і Державна прикордонна служба пильно слідкує за перебігом подій. За його словами, російська сторона ще у 2022 році намагалась дестабілізувати ситуацію у цьому районі, втім, наразі не має достатніх сил для реалізації будь-яких значних планів.

Ворог потенційно прагне створити певну буферну зону у Придністров'ї, аби тиснути на Україну з Півдня. Однак, у ДПСУ наголосили, що ударів з повітря буде недостатньо для створення буферної зони у Вінницькій області. Також речник додав, що цьому регіону приділяють належну увагу, зокрема шляхом зведення інженерно-фортифікаційних споруд.

Ще раз скажу, безпосередньо зараз якихось переміщень техніки чи особового складу або нарощення угруповання ми не спостерігаємо,

– підсумував Демченко.

Як коментує можливість створення буферної зони у Вінницькій області Зеленський?

Нещодавно президент України повідомив, що ворог планує створити буферну зону вздовж всього кордону з Україною. Мовиться в тому числі й про області, які межують із Білоруссю.

Але створення буферної зони у Вінницькій області малоймовірне, оскільки наразі Росія активізує своє зусилля на прифронтових областях – Херсонській, Дніпропетровській та, імовірно, Одеській. За словами президента, ворог планує до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ на Донеччині.

"Це неможливо, але окупанти будуть намагатися", – додав Зеленський.

Водночас у Офісі Президента також прокоментували інформацію про буферні зони за Вінниччині. Бригадний генерал Павло Паліса зазначив, що подібне амбітне бажання з'являється у росіян вже не вперше. Однак, наразі немає ознак того, що росіяни мають достатню кількість сил для реалізації нових буферних зон.

Чи є реальна загроза з Придністров'я?