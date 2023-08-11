Виїхав до вторгнення й отримав 1,5 мільйона від держави: як член ЦВК відсиджується у Флориді

Низка чиновників покинули Україну буквально за лічені дні до повномасштабного вторгнення. Серед них – член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак.

Розслідувачі "Схем" зауважили, що покинув державу член ЦВК за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Він перебрався до США та не повертався звідти. Особливу ж увагу прикувало не це.

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Весь 2022 рік Буглак отримував зарплату

Юрій Буглак, котрий мешкає зі своєю родиною у штаті Флорида, що неподалік Маямі, добряче збагатився за минулий рік. Відомо, що він отримував заробітну платню та інші виплати. Загалом членові ЦВК нарахували півтора мільйона гривень.

До цієї суми входить ще й матеріальна допомога з державного бюджету для "вирішення соціально-побутових питань". Цинізм зашкалює!

Що цікаво, з весни цього року Буглак взяв декретну відпустку. Вона передбачає збереження за ним посади.

Спілкуючись з журналістами "Схем" член ЦВК заявив, що має "особисті обставини". Він також запевнив, що не порушував законодавства України, адже покинув державу до повномасштабного вторгнення. І що ЦВК після його початку перейшла на дистанційку. Правда, тепер усі знову повинні засідати офлайн.

Нагадаємо, що 14 лютого, що через 2 дні після виїзду Буглака, Зеленський закликав упродовж 24 годин повернутися всіх представників держави. Але член ЦВК вважає, що цей заклик не стосувався його. Мовляв, він не олігарх і не депутат.

Відпустка, що затягнулася та матеріальна допомога

Відомо, що 12 лютого 2022 року Юрій Буглак з аеропорту "Бориспіль" вилетів до Стамбула. Від наступного дня до 9 березня у члена ЦВК була відпустка. Правда, після її завершення повертатися до України він не поспішав. А невдовзі – перебрався до США.

Власне, восени 2022 року Буглак двічі попрохав про виділення з державного бюджету матеріальної допомоги. Мовляв, вона мала б піти "на оздоровлення" та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І, як ви вже зрозуміли, її він отримав у розмірі 230 тисяч гривень на обидва прохання.

Цікаво, що свої посадові обов'язки Буглак не виконував. Він мав "вести особистий прийом громадян". Але у ЦВК на запит "Схем" повідомили, що з 2021 по 2023 року він цього не робив. Про це свідчать дані журналу обліку.

Зауважимо, що з-за кордону Буглак приєднувався до онлайн-засідань ЦВК впродовж 2022 року та до березня 2023-го. Відбувалися вони в середньому по кілька разів на місяць. Для розуміння: у березні 2022 року засідання було одне і аж на 19 хвилин, а у квітні два – на 23 та 7 хвилин. Останнє увімкнення члена ЦВК було у лютому цього року на 13-хвилинне засідання.