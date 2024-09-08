Бухарест підняв авіацію: російські ударні БпЛА перетнули кордон з Румунією

Традиційно для себе Росія випустила ударні БпЛА по Україні у ніч на 8 вересня. Цікавим є те, що один з дронів залетів до Румунії.

У відповідь Бухарест підняв авіацію. Ударний БпЛА рухається в напрямку населеного пункту Неводарі.

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Що відомо про ударний БпЛА в Румунії

Об 02:49 в Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА залетіла на територію Румунії.

Через декілька хвилин в телеграм-каналі "Николаевский Ванёк" з'явилася інформація, що Румунія підняла в небо авіацію, щоб збити ударні БпЛА над своєю територією.

Вже об 02:59 в Повітряних силах заявили, що російський ударний дрон перебуває на території Румунії в районі Сабангії.

До слова, минулої ночі щонайменше 8 "Шахедів" залетіли на територію Білорусі. Цікавим є те, що один з них долетів майже до кордону з Литвою. Водночас білоруські винищувачі та вертольоти активно патрулювали небо протягом усієї ночі, здійснивши кілька вильотів з аеродромів "Барановичі" та "Мачулищі".