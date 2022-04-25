Буковина готова прийняти додатково 50 000 переселенців, – ОВА

У Чернівецькій області, яка вже надала прихисток 100 000 вимушеним переселенцям, готові прийняти ще 50 000 осіб.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук. Він зазначив, що наразі на Буковині відносно спокійно і там готові надати прихисток для українців.

Читайте також: За два місяці війни майже 5,2 мільйона українців покинули країну, – ООН

"Область є сьогодні відносно безпечною і на даний час ми прихистили вже понад 100 тисяч співвітчизників, які мусять знайти прихисток і захист від російських ракет, від бомбардувань, від щоденних нічних обстрілів. І до цих 100 тисяч, яких ми вже прийняли, Чернівецька область має спроможність і готова прийняти, прихистити ще 50 тисяч людей", – зазначив очільник області.

До прийому переселенців, які через бойові дії з боку держави-терориста Росії вимушені переїхати до більш безпечних районів, за словами Осачука, готові, як в обласному центрі, так і у 51 територіальній громаді регіону.

Обласний координаційний центр вас скерує і допоможе дочекатися перемоги, в той час коли ЗСУ воюють, і вони виженуть цього ворога. Мирному населенню ми дамо тут прихисток… Якщо є загроза вашому життю, безпеці, знайте, що Буковина на вас чекає!

– заявив голова ОВА.

Він також повідомив номер "гарячої лінії" – 0 800 335 047, за яким цілодобово можна звернутися до Центру допомоги переселенцям у Чернівецькій області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про розробку плану післявоєнного відновлення України, який передбачає відбудову житла, зруйнованого та пошкодженого під час війни з російськими окупантами.

Вас це може зацікавити – підсумки зустрічі Зеленського з Блінкеном й Остіном: відео