На Буковині 19-річний хлопець вистрелив з рушниці собі в обличчя

30 листопада 2021 , 20:31
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Джерело:

Суспільне

На Буковині 19-річного юнака госпіталізували з серйозними травмами обличчя. Ймовірно, хлопець вистрілив собі в обличчя з рушниці.

Трагедія трапилася у селі Товарниця Вижницького району. Юнака госпіталізували в ніч проти 30 листопада.

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Про стан хлопця не повідомляють

Юнака госпіталізували до лікарні з відкритими ранами обличчя, переломом носа та нижньої й верхньої щелепи. Ймовірно, травма стала наслідком вистрілу з рушниці.

Про стан постраждалого повідомляють лише найближчим родичам. Зараз він перебуває в хірургічному відділенні.

Правоохоронці розпочали розслідування причин інциденту.

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Автор: Іван Магуряк