"Вимушені відключення": унаслідок атаки БпЛА на Буковині пошкоджено об'єкт енергетики

Увечері 26 жовтня російський реактивний ударний безпілотник атакував Чернівецьку область. Унаслідок падіння уламків пошкоджено об'єкт енергетики, що спричинило вимушені відключення світла.

Про це повідомили в Чернівецькій ОВА.

Яка ситуація на Буковині?

На місці падіння уламків відразу розпочали роботу всі екстрені служби області. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів.

За інформацією місцевої влади, унаслідок ворожого обстрілу обійшлося без загиблих та постраждалих.

Посадовці також закликали громадян дотримуватися інформаційної безпеки й утриматися від публікації фото чи відео роботи сил ППО та наслідків влучань, аби ворог не міг скоригувати повторні удари.

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Системні удари по енергетиці регіонів

Ворожі війська останніми тижнями системно завдають ударів по критичній інфраструктурі українських областей. Зокрема, як вже повідомлялося на нашому сайті, 25 жовтня окупанти обстріляли об'єкт енергетики в Кам'янець-Подільському районі на Хмельниччині, через що там довелося застосувати аварійні відключення.

Окрім цього, 23 жовтня внаслідок влучання ворожого безпілотника по енергетичному об'єкту у Львівському районі повністю або частково без світла залишилися 175 населених пунктів.