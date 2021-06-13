На Буковині в ДТП загинув молодий поліцейський

В аварії у Чернівецькій області загинув правоохоронець Вижницького районного відділу поліції. Йому було лише 39 років.

Так, в ДТП загинув капітан поліції Віталій Балан. Він працював в органах внутрішніх справ ще з 2004 року.

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Поліція Буковини втратила мужнього офіцера

У буковинській поліції зазначають, що Балан був щирою, веселою, відповідальною людиною і гідним правоохоронцем. Він мав неабияку повагу серед колег та жителів Вижниччини та Путильщини.

Його знали як справжнього офіцера та порядну людину. Без люблячого сина, чоловіка та батька двох діток залишились рідні поліцейського. Поліція Буковини втратила мужнього, самовідданого та надійного офіцера,

– написали у поліції.

Про деталі ДТП наразі не повідомляють.

Інші ДТП за участю поліції

На трасі Одеса – Київ біля села Дачне 5 березня трапилася ДТП за участі патрульних. В іншому автомобілі також перебували правоохоронці. Один з поліцейських загинув.

У квітні 2020 року на Львівщині в аварії загинули двоє 19-річних поліцейських – капрал поліції Ігор Цюпка та молодший інспектор-кінолог Юрій Савка.

На Миколаївщині у січні 2-21 року трапилася ДТП, яка забрала життя старшого сержанта поліції Рустама Шохужаєва. Поліцейський їхав на власному авто та потрапив в аварію.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі та щирі співчуття рідним й близьким Балана.