На Буковині молодики жорстоко познущалися з лисеняти: поліція почала розслідування

У Чернівецькій області неадекватні хлопці познущалися з лисеняти й зняли це на відео. Кадрами своїх моторошних "розваг" вони поділилися в історії інстаграму.

Молодики сміялися, а тварина скиглила

Відео хлопці знімали ввечері при дорозі. На фоні був автомобіль, який підсвічував знущання фарами.

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На кадрах видно, як один хлопець тримає лисеня за вуха. Він підіймає його, тягне по землі та крутить довкола себе. Тваринка у той час видає жалісні звуки, однак автор відео та "герой" весело регочуть.

Відео опублікували на сторінці місцевої фейсбук-групи. З етичних міркувань редакція 24 каналу вирішила не публікувати його. Однак ви можете переглянути ролик за цим посиланням

Невже відео викликає позитивні емоції? Щонайменше, викликають подив такі "веселощі". Чому біль, страждання та смерті приносять цьому молодику та його колегам радість,

– мовиться у дописі.

Поліція встановила зловмисників

Правоохоронці побачили відео у соціальних мережах 6 серпня. Інформацію про подію відразу зареєстрували в системі єдиного обліку НПУ та розпочали з'ясовувати всі обставини.

Поліцейські встановили автомобіль, номерні знаки якого було видно на кадрах, а також коло підозрюваних. Усі матеріали передали у поліцію міста Сторожинця.

У поліції нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності.