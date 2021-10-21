На Буковині пронісся буревій: дерева впали на дорогу й заблокували перевал
На Вижниччині, що на Буковині, пронісся буревій, який повалив дерева. Вони заблокували проїзд гірським перевалом "Шурдин".
Станом на 19 годину 21 жовтня, проїзд досі не відновили. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області.
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На Буковині через буревій попадали дерева, що заблокували дорогу
На Вижниччині через буревій дерева впали на дорогу та заблокували проїзд гірським перевалом "Шурдин",
– розповіли в Укравтодорі.
Сильний вітер повалив дерева у Національному природному парку "Вижницький", зокрема на дорозі Долішній Шепіт – КПП "Руська". Про відновлення руху у відомстві пообіцяли повідомити додатково, проте досі оновлень немає.
Це єдина дорога, що веде з Долішнього Шепоту до пункту пропуску "Руська".
Видання "UA: Буковина", посилаючись на слова лісівника Миколи Одотюка, написало, що заблокованим виявився єдиний шлях, який веде з Долішнього Шепоту до пункту пропуску "Руська".
Одотюк розповів, – через те, що дерева росли на території природно-заповідного фонду, їх мають розчистити з дозволу екоінспеції. За його словами, на дорогу вітер повалив орієнтовно 15 дерев. Щоб проїхати, водії власноруч частково розчистили шлях.
У службі автодоріг очікують покращення погоди, щоб відновити рух. Прессекретарка служби автодоріг Наталія Гатеж розповіла, що вирішують, чи можна організувати об'їзд.
Негода в Україні: що відомо
- 21 жовтня у Дніпрі здійнявся сильний вітер, який повалив дерева. Зокрема кілька дерев впали на автівки та потрощили їх. Попередньо синоптики прогнозували пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
- У цей же день здійнявся сильний вітер в Одесі. Це призвело до падіння одразу кількох дерев. Також постраждала людина, яку забрала швидка. Окрім цього, в місті зірвало букви з будівлі аптеки та автовокзалу, а велике дерево впало та зачепило одразу кілька автівок.
- До речі, рвучкий вітер 21 жовтня піднявся на території усіх областей України. Рятувальники застерігали про погіршення негоди та оголосили перший – жовтий – рівень небезпеки.