Хочуть бути вільними: на Буковині родина відмовилась від паспортів
Джерело:"Молодий буковинець"
У Чернівецькій області сім'я вирішила відмовитись від громадянства. Адже вони "не згідні бути громадянином, фізичною особою з ідентифікаційним кодом, з уневільненими обов'язками".
Газета "Карпати" написала, що саме тому Дмитро та Богдана Поп'юки звернулись у міграційну службу із заявою про припинення їхнього громадянства, пише 24 Канал. Живе родина у селі Самакова Вижницького району Чернівецької області.
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Що відомо про родину на Буковині
Наша сім'я не може не звертати увагу на діяльність держави, яка давно не рухається з народом, знущаються з нього неправовими постановами. Ми відкрито заявляємо, що, будучи людиною з моменту народження, кожен має право бути людиною у статусі людини у Верховенстві Права людини,
– заявив Дмитро.
У родині також відзначили, що зрікаються від громадянства української держави та відмовляються від прийняття жодного громадянства.
Варто зазначити, що в родини є 13-річний син та 16-річна донька. Попри це, єдині документи на всю родину – це так зване "підтвердження людини". Тобто пластикова картка, де зазначено статус, час і місце народження, прізвище та ім'я, місце фіксації майновими правами, місцеперебування та відомості про родичів.
Що цьому передувало
- У 2022 році ЗМІ вже писали про родину Поп'юків. Тоді вони із п'ятьма дітьми переїхали жити в гори, куди навіть машиною дістатися складно.
- У програмі "Стосується кожного" розповідали, що родина виховувала п'ятьох дітей. Зокрема, трьох синів та доньку вони перевели на сімейну форму навчання, а старший син навіть не встиг закінчити 11-й клас.
- На жаль, наймолодший син Матвій, який народився з важкою генетичною хворобою – муковісцидозом, помер. Саме тоді на родину звернули увагу.
- Відомо, що харчувалась сім'я тільки натуральними продуктами та володіла власним господарством.