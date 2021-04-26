"Вигода" у 600 тисяч гривень: на Буковині СБУ викрила корупційну схему

У Чернівецькій області Служба безпеки України викрила корупційний механізм. Учасники схеми вимагали від підрядника "відкат" з перерахованих бюджетних грошей за виконаний ремонт доріг.
Відповідні гроші з бюджету були призначені на ремонт автотранспортних сполучень на території регіону. Щоб "узаконити" оборудки її організатори уклали фіктивні угоду та акти щодо надання послуг з підконтрольною фірмою-посередником.
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"У межах контролю за вчиненням злочину, правоохоронці задокументували банківський переказ зловмисникам у розмірі 600 тисяч гривень неправомірної вигоди", – мовиться у повідомленні пресслужби СБУ.
До протиправної діяльності, за інформацією слідчих, причетні декілька посадовців:
- одного з управлінь облдержадміністрації;
- обласної служби автодоріг;
- представники афілійованої комерційної структури.
Що виявили під час обшуків
Водночас провели обшуки за місцями реєстрації, роботи, постійного проживання й тимчасового перебування ділків. В результаті обшуків вдалося вилучити:
- носії інформації;
- засоби зв'язку;
- чорнові записи із доказами незаконної діяльності.
У пресслужбі СБУ Чернівецької області зазначили, що одному з організаторів схеми повідомили про підозру за статтею Кримінального Кодексу України щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі розв'язують питання про обрання міри запобіжного заходу.
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Для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до оборудки – тривають слідчі дії.