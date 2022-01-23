Сам прийшов по допомогу: на Буковині госпіталізували прикордонника з вогнепальним пораненням
Джерело:Суспільне
На Буковині у неділю, 23 січня, госпіталізували прикордонника з вогнепальним пораненням. Чоловік сам звернувся по допомогу.
Пораненого госпіталізували до Путильської районної лікарні. Директор лікарні Климентій Михайлюк розповів, що прикордонника готують до переведення у військовий госпіталь.
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Речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко розповів, що поранення прикордонник отримав 23 січня. У постраждалого діагностували травми грудної та черевної порожнин.
Прикордонника прооперували. Його стан – стабільний. Чоловік – при тямі й спілкується з медиками.
Правоохоронців вже повідомили про інцидент. Окрім того, прикордонники проводять власне службове розслідування.
Рада дозволила прикордонникам застосувати зброю
Восени 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дозволяє прикордонникам застосувати зброю та бойову техніку. "За" віддали свої голоси понад 270 народних обранців.
Зокрема, військовим та працівникам Держприкордонслужби дозволили використовувати вогнепальну зброю у таких випадках:
- щоб зупинити напад на себе;
- у випадку загрози життю або здоров'ю;
- для захисту людей, яким загрожує небезпека;