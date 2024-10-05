На Буковині священник УПЦ влаштував скандал з військовослужбовцями: у ТЦК відреагували

У соцмережах поширюють відео, на якому чоловік у рясі стоїть посеред дороги, перешкоджає руху транспорту та кричить на військових російською. У мережі пишуть, що нібито це священник УПЦ МП.

Що сталося, пояснили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Що кажуть у ТЦК про відео зі священником

У ТЦК наголосили, що відео, на яких священнослужитель УПЦ заявляє про нібито протиправні дії військовослужбовців, перешкоджає руху транспорту та провокує конфлікт, має маніпулятивний характер і не відповідає ситуації, яка відбулася.

Громадянин, про якого йдеться у відео, є військовозобов'язаним, який під час перевірки не надав уповноваженим особам військово-облікові документи, зокрема, й про право на відстрочку,

– підкреслили в ТЦК.

Додали, що під час уточнення даних в обласному об'єднаному центрі мобілізації громадянин поводився адекватно. Скарг до дій військових чоловік не мав. Після надання відповідних документів, йому надали можливість для оформлення відстрочки.

У цей час священнослужитель зібрав групу людей, що заважало виконанню військовослужбовцям заходів мобілізації. Водночас намагаючись створити суспільний резонанс, священник записав відео. Протиправних дій з боку представників ТЦК та СП стосовно чоловіка не було,

– наголосили в ТЦК.

Також закликали громадян і представників медіа критично ставитися до подібного контенту, перевіряти правдивість інформації й довіряти офіційним джерелам.

"Наголошуємо, розповсюдження неправдивої інформації, поширення ворожих наративів в умовах воєнного стану розцінюється як підтримка ворога", – заявили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.