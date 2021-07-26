На Буковині водій збив 2 людей та втік: 23-річний хлопець помер на місці
26 липня 2021 , 11:20Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
У селі Киселів, що на Буковині, 28-річний водій зіткнувся з мотоциклістом. Водій мотоцикла помер на місці, його пасажирка – у реанімації.
Аварія трапилась 25 липня. Водій авто переховується від поліції, його машину знайшли.
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На Буковині після смертельної аварії ймовірний винуватець переховується
У поліції розповіли, що аварія трапилась ввечері – орієнтовно о 21:30. На місце події тоді скерували:
- слідчо-оперативну групу поліції;
- групу реагування патрульної поліції,
- співробітників роти поліції особливого призначення та кінологічної служби Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що:
- водій автомобіля "Mercedes-Benz" допустив зіткнення із мотоциклом "GSX" під керуванням 23-річного жителя села Борівці;
- від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події;
- його 19-річна пасажирка отримала політравму та госпіталізована до реанімації.
Поліцейські з’ясували, що керував автомобілем ймовірно 28-річний житель села Киселів. Коли правоохоронці прийшли до чоловіка додому, то на подвір’ї був автомобіль з пошкодженнями, характерними для аварії, та самого порушника не було.
Наразі поліцейські:
- встановлюють місцезнаходження порушника;
- вирішують питання про відкриття кримінальної справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смертельних наслідків.
Коротко про останні ДТП
- У ніч на 26 липня у Києві чоловік на столичному шосе перебігав дорогу в недозволеному місці. Він загинув під колесами Fiat Doblo.
- 25 липня під час руху в Бердянську загорілась маршрутка з людьми. Це трапилось під час руху. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- 25 липня у Хорватії біля міста Славоні-Брод розбився пасажирський автобус. Майже 50 постраждалих, є загиблі.