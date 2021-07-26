На Буковині водій збив 2 людей та втік: 23-річний хлопець помер на місці

У селі Киселів, що на Буковині, 28-річний водій зіткнувся з мотоциклістом. Водій мотоцикла помер на місці, його пасажирка – у реанімації.

Аварія трапилась 25 липня. Водій авто переховується від поліції, його машину знайшли.

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На Буковині після смертельної аварії ймовірний винуватець переховується

У поліції розповіли, що аварія трапилась ввечері – орієнтовно о 21:30. На місце події тоді скерували:

слідчо-оперативну групу поліції;

групу реагування патрульної поліції,

співробітників роти поліції особливого призначення та кінологічної служби Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що:

водій автомобіля "Mercedes-Benz" допустив зіткнення із мотоциклом "GSX" під керуванням 23-річного жителя села Борівці;

від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події;

його 19-річна пасажирка отримала політравму та госпіталізована до реанімації.

Поліцейські з’ясували, що керував автомобілем ймовірно 28-річний житель села Киселів. Коли правоохоронці прийшли до чоловіка додому, то на подвір’ї був автомобіль з пошкодженнями, характерними для аварії, та самого порушника не було.

Наразі поліцейські:

встановлюють місцезнаходження порушника;

вирішують питання про відкриття кримінальної справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смертельних наслідків.

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