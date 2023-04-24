На Буковині вщент згорів храм УПЦ МП: палія затримала поліція

У ніч на 24 квітня у селі Мілієве Чернівецької області горіли храм Іова Почаївського УПЦ МП та магазин. Підозрюваного у злочині затримали правоохоронці.

Ним виявився 34-річний житель села Іспас. Правоохоронці попередньо з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу.

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Яка відповідальність загрожує палію

Наразі з чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого злочину.

У селі Мілієве горів храм УПЦ МП: відео

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Палієм виявився 34-річний житель сусіднього села / Фото поліція Чернівецької області

Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП вже відреагувала на інцидент. Вони зазначили, що церкву побудували силами парафіян, "замість захопленої прихильниками УПЦ КП на честь преподобної Параскеви Сербської", ще у 2014 році.

Додамо, що після виселення московських попів з Києво-Печерської лаври в Україні почастішали випадки пожеж у церквах. Зокрема, напередодні Великодня у Львові підпалили храм УГКЦ.

Підпал церкви у Львові: що відомо