На Буковині вщент згорів храм УПЦ МП: палія затримала поліція
Джерело:Поліція Чернівецької області
У ніч на 24 квітня у селі Мілієве Чернівецької області горіли храм Іова Почаївського УПЦ МП та магазин. Підозрюваного у злочині затримали правоохоронці.
Ним виявився 34-річний житель села Іспас. Правоохоронці попередньо з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу.
Дивіться також Уламків ракети не знайшли: у Харкові сталася пожежа на АЗС, коли Росія вдарила по місту
Яка відповідальність загрожує палію
Наразі з чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого злочину.
У селі Мілієве горів храм УПЦ МП: відео
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Палієм виявився 34-річний житель сусіднього села / Фото поліція Чернівецької області
Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП вже відреагувала на інцидент. Вони зазначили, що церкву побудували силами парафіян, "замість захопленої прихильниками УПЦ КП на честь преподобної Параскеви Сербської", ще у 2014 році.
Додамо, що після виселення московських попів з Києво-Печерської лаври в Україні почастішали випадки пожеж у церквах. Зокрема, напередодні Великодня у Львові підпалили храм УГКЦ.
Підпал церкви у Львові: що відомо
- Близько 4:00 14 квітня невідомі підпалили двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці. На щастя, постраждалих немає.
- Згодом на резонансну подію відреагували і в ОВА. Максим Козицький запевнив, що всіх винних обов'язково знайдуть. За його словами, винні мусять бути притягнуті до відповідальності.
- Ба більше, Козицький нагадав, що у 2001 році біля храму побував Папа Римський Іван Павло II. Тож, на його думку, підпалити церкву міг тільки лютий ворог.
- Мер Львова Андрій Садовий у соціальних мережах також відреагував на підпал церкви на Сихові. Він заявив про останні конвульсії "русского міра" у Львові.
- У цей же день поліція затримала 31-річного жителя Закарпатської області, якого підозрюють у скоєному. Поліція повідомляє, що виявити зловмисника допомогли камери відеоспостереження. Зазначають, що за скоєне 31-річному мешканцю Закарпаття загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.