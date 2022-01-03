На Буковині затопило переправу: авто застрягли посеред річки

У селі Глиниця, що в Чернівецькій області, через підняття води у Пруті затопило переправу. Внаслідок інциденту багато автівок застрягли, а людям доводиться переходити річку вбрід.

Місцеві мешканці показали відеозаписи, на яких видно, що мікроавтобус Volkswagen не міг рушити з місця. Людям довелося витягувати автомобіль на берег за допомогою транспортних засобів.

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Журналісти пишуть, що тим, хто хоче потрапити на інший берег, доводиться долати річку пішим ходом.

У Чернівецькій області затопило переправу / Відео видання "Молодий буковинець"

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