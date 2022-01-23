На Буковині знайшли мертвим молодого прикордонника

Біля україно-румунського кордону знайшли мертвим 19-річного прикордонника. У хлопця було вогнепальне поранення.

Це сталось ще в п'ятницю, 21 січня, близько 17:00, розповів 24 каналу речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

До речі Сам прийшов по допомогу: на Буковині госпіталізували прикордонника з вогнепальним пораненням

Що трапилось

Коли хлопця знайшли, на місце події викликали медиків та правоохоронців. Також працювала група офіцерів управління прикордонного загону. Керівництво підрозділу характеризує загиблого військовослужбовця позитивно.

За словами Бровка, чи було це самогубство, з'ясовуватиме слідство. Про деталі інциденту повідомлять пізніше.

Інше поранення прикордонника на Буковині

Вночі 23 січня інший прикордонник отримав вогнепальне поранення у грудну клітину. Військовий сам доповів, що потребує допомоги. Його госпіталізували до Путильської лікарні. Прикордонник перебуває при свідомості, однак стан здоров'я – важкий.

Бровко наголосив, що ці 2 випадки не пов'язані одне з одним. Інциденти стались у різних місцевостях.

Проводять службове розслідування.