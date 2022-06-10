Буковинський підприємець виготовляє потужні баггі для ЗСУ: чим вони корисні на фронті

Підприємець із Чернівецької області створює баггі для української армії. Фонд Сергія Притули закупив чималеньку партію транспортного засобу для Збройних Сил України.

Тепер вони виконують свою функцію на фронті. Підприємець Володимир Садик розповів 24 каналу про особливості баггі та як вони допомагають ЗСУ.

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Як баггі допомагають ЗСУ

Баггі – це спецтранспорт, призначений для конкретних задач, які не можуть виконувати інші транспорти, наприклад, бронемашини та швидкі допомоги.

Переваги спецмашин

Перша перевага цих машин – для розвідки. Це дуже легкий, низький, непомітний транспорт, який в багатьох випадках дає фору іншому транспорту. Наприклад, баггі проїде там, де не проїде звичайний позашляховик.

Спецпризначенці легко доправляться до певної точки, так само і втечуть,

– поділився Садик.

Друга перевага – вони дають кращу можливість вивезти поранених з поля боя.

Третя перевага – мисливці за танками, ворожою бронетехнікою можуть під'їхати і стати в засідку в найнеочікуваніших місцях.



Баггі у підприємця закупив і Сергій Притула / Фото з інстаграму Меліси Садик

Максимально по полю ці машини можуть розвивати швидкість до 100 кілометрів в годину. Баки вже почали робити на 38 літрів.

Скільки баггі виготовляють і яка ціна

Підприємець розповів, що баггі зараз замовляють більше, ніж його команда може подужати – хочуть швидше і більше.

Наразі виготовляють максимум 2 спецмашини в тиждень – 10 днів. Однак цей процес хочуть покращити, зокрема пришвидшити створення транспорту.

Конкретно на фронті вже воюють 13 штук. У процесі виробництва зараз – ще 16 машин,

– наголосив Садик.

Він зауважив, що українським захисникам має вистачити баггі на 300 кілометрів.

Як розповів Садик, баггі можна виготовляти різної вартості. Ті, що створює команда підприємця, коштують 5,5 – 6 тисяч доларів за одну одиницю.

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Резніков віддав власне баггі

До речі, міністр оборони Олексій Резніков віддав бійцям Сил спеціальних операцій власне баггі. Тепер воно допомагає нашим захисникам в обороні.

Міністр протестував спецтранспорт у важких умовах. "Я перевірив машину, вона готова до бою! Вона всюди їде та не підведе", – додав Резніков.

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