Буковинця, який облив дочку бензином, засудили до 11 років тюрми

У Чернівцях суд виніс вирок 40-річному чоловіку за замах на вбивство власної доньки. Наступні 11 років він пррведе за ґратами.

Слідство у цій справі тривало понад 2 роки. Обвинуваченню таки вдалося зібрати достатньо доказів проти чоловіка.

Зверніть увагу Закривавлений одяг викинув у смітник й увімкнув газ: у Тернополі доглядальник вбив пенсіонера

Чоловік своєї провини не визнав

За даними слідства, під час сварки 40-річного чоловіка з дружиною, за останню вирішила заступитися 16-річна донька. У відповідь на це підозрюваний взяв пляшку з бензином, облив своїй дитині ним обличчя та кімнату, через що рідина потрапила на розпалену піч. Це викликало вогонь, який одразу перекинувся на дівчину. Після цього чоловік втік з будинку і залишив там свою дружину і трьох дітей.

Донька чоловіка отримала опіки ІІ ступеня. Вогонь пошкодив шкіру обличчя, шиї та рук.



Донька засудженого з опіками у лікарні / Фото з фейсбуку Катерини Пономарьової

Волонтери збирали кошти на лікування дівчини. Їй зробили пересадку шкіри на пошкоджені ділянки тіла. Опісля їй безкоштовно зробили пластичну операцію в Києві.

На суді її батько своєї провини не визнав, однак суд був на стороні обвинувачення. Батько дівчини отримав покарання у вигляді 11 років в'язниці.

Останні інциденти з підлітками в Україні