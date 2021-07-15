Домовленість була з самого початку, – Кравчук про відставку Авакова

За 7 років на посаді глави Міністерства внутрішніх справ довкола Арсена Авакова відбувся не один скандал. Рішення щодо заяви про його відставку приймали раніше.

Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Питання того, коли саме написати заяву про відставку, стосувалося й скандалів зокрема.

До теми Аваков вирішив піти у відставку після особистої зустрічі з Зеленським, – Гетманцев

За відставку Авакова голосували без таємних переговорів

"Є і було багато заголовків, що є багато варіантів щодо заміни Авакова. Була домовленість з самого початку, що як тільки ми будемо мати сильну кандидатуру на заміну Авакова – то він напише заяву за власним бажанням", – сказала Євгенія Кравчук.

Вона додала, що якщо порівняти процес довкола відставки Арсена Авакова з тим, як звільняли колишнього главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова – то наразі пройшло все абсолютно спокійно, без таємних переговорів.

Важливо Рада проголосувала за відставку Авакова

Відставка Арсена Авакова: головне

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку за власним бажанням. Верховна Рада проголосувала за це вже 15 липня.

Нардеп Данило Гетманцев розповів, що Аваков вирішив написати відповідну заяву після розмови із Володимиром Зеленським.

Натомість президент запропонував на посаду глави Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він погодився прийняти пропозицію та зізнався, що це було складним рішенням.



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу