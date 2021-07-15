Домовленість була з самого початку, – Кравчук про відставку Авакова
Джерело:24 канал
За 7 років на посаді глави Міністерства внутрішніх справ довкола Арсена Авакова відбувся не один скандал. Рішення щодо заяви про його відставку приймали раніше.
Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Питання того, коли саме написати заяву про відставку, стосувалося й скандалів зокрема.
До теми Аваков вирішив піти у відставку після особистої зустрічі з Зеленським, – Гетманцев
За відставку Авакова голосували без таємних переговорів
"Є і було багато заголовків, що є багато варіантів щодо заміни Авакова. Була домовленість з самого початку, що як тільки ми будемо мати сильну кандидатуру на заміну Авакова – то він напише заяву за власним бажанням", – сказала Євгенія Кравчук.
Вона додала, що якщо порівняти процес довкола відставки Арсена Авакова з тим, як звільняли колишнього главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова – то наразі пройшло все абсолютно спокійно, без таємних переговорів.
Важливо Рада проголосувала за відставку Авакова
Відставка Арсена Авакова: головне
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку за власним бажанням. Верховна Рада проголосувала за це вже 15 липня.
- Нардеп Данило Гетманцев розповів, що Аваков вирішив написати відповідну заяву після розмови із Володимиром Зеленським.
- Натомість президент запропонував на посаду глави Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він погодився прийняти пропозицію та зізнався, що це було складним рішенням.
Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу