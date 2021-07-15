Домовленість була з самого початку, – Кравчук про відставку Авакова

15 липня 2021 , 20:53
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Джерело:

24 канал

За 7 років на посаді глави Міністерства внутрішніх справ довкола Арсена Авакова відбувся не один скандал. Рішення щодо заяви про його відставку приймали раніше.

Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Питання того, коли саме написати заяву про відставку, стосувалося й скандалів зокрема. 

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За відставку Авакова голосували без таємних переговорів

"Є і було багато заголовків, що є багато варіантів щодо заміни Авакова. Була домовленість з самого початку, що як тільки ми будемо мати сильну кандидатуру на заміну Авакова – то він напише заяву за власним бажанням", – сказала Євгенія Кравчук.

Вона додала, що якщо порівняти процес довкола відставки Арсена Авакова з тим, як звільняли колишнього главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова – то наразі пройшло все абсолютно спокійно, без таємних переговорів.

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Відставка Арсена Авакова: головне


Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу

Автор: Жанна Клименко