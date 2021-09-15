Була можливість врятувати ситуацію , – Рябошапка про реформу судів
Джерело:24 канал
Вища рада правосуддя 13 вересня не змогла обрати представників до Етичної ради. Через це судова реформа Володимира Зеленського опинилася під загрозою.
Про це ексгенпрокурор Руслан Рябошапка розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він сказав, що Офіс Президента міг підіграти суддям, які виступили проти реформи.
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"Вони не відпустили ситуацію, а підіграли. Я б сказав гірше – була можливість врятувати ситуацію. Я на той момент комунікував і з Євросоюзом, і з американськими колегами, і з Вищою радою правосуддя. Доповідав ситуацію президентові", – розповів Рябошапка.
Хто вплинув на Зеленського
Колишній генпрокурор зазначив, що у президента була загальна нарада з парламентським комітетом, представником Конституційного суду України, Офісом Президента та Іриною Венедіктовою. За словами Рябошапки, на нараді переконували президента, що міжнародники – це погано й неконституційно.
Доводили, що Конституційний Суд цю реформу все одно зруйнує, а в України немає іншого варіанту, тому треба рухатися іншим шляхом.
Інтерв'ю Руслана Рябошапки програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу
Що відомо про блокування судової реформи
- Рада суддів 13 вересня заблокувала судову реформу. Судді не змогли обрати 3 членів Етичної ради. Цей орган має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- Претендентами до Етичної ради були 4 кандидати, але 2 з них перед конкурсом відмовились від участі.
- Участь брали 26 членів Ради суддів, проте 16 з них не підтримували кандидатів – голосували "проти всіх".