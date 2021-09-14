Була така п'яна, що викликали швидку: горе-матір гуляла з немовлям у Каховці

У Каховці правоохоронці склали протокол на 18-річну дівчину. Під ча прогулянки вона не змогла подбати про свою 2-місячну дитину, оскільки випила зайвого.

Дівчину з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння помітили у парку. Поруч з нею був візочок із немовлям. Очевидці вирішили звернутися у поліцію.

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Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили особу дівчини. З'ясувалося, що це 18-річна жителька Каховки. На щастя, з її 2-місячною донькою все було гаразд, чого не можна сказати про матір. Поліцейським довелося викликати для неї "швидку".

Немовля забрали родичі

Після цього поліцейські вийшли на контакт з родичами дівчини. Її чоловік та мати приїхали, аби забрати немовля. Горе-матері надали необхідну медичну допомогу. Вона пояснила, що під час прогулянки зустріла знайому. Та, мовляв, пригостила її горілкою. Після цього жінці стало погано.

Схожі випадки в Україні

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, 17 серпня в парку помітили маленького хлопчика, який гуляв сам. Його п'яна матір у цей час спала на лавці.

А у Генічеську 1-річна дитина опинилась у лікарні через горе-матір. П'яна жінка ходила з малюком на руках та постійно падала.

На горе-матір склали протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. Крім цього, з нею провели профілактичну бесіду.