Була загроза ракетного удару з наземного озброєння, – Повітряні сили про останню тривогу

В Україні вдень 29 листопада оголосили повітряну тривогу, однак вже за декілька хвилин дали відбій. Сталося це через те, що була реальна загроза чергового ворожого удару.

Деталі розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Готуватися треба завжди, – Ігнат про ймовірні ракетні обстріли наступного тижня

За його словами, ця повітряна тривога лунала не просто так.

Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням,

– сказав Юрій Ігнат.

Водночас він зазначив, що Повітряні сили готові відбивати атаки ворога. Командувач Повітряних сил запевнив, що наші бійці перебувають у повній бойовій готовності.

Чи може ворог використати ще більшу кількість ракет

Юрій Ігнат підтвердив, що ворог дійсно намагається збільшити кількість своїх ракет.

Знаємо, що ворог додав кількість кораблів, літаків. Це може свідчити про збільшення і кількості ракет,

– додав Ігнат.

Водночас кількість тих ракет, які можуть потенційно полетіти по території України, залишилося не так багато. У цьому контексті речник Повітряних сил згадав про ракети типу "Калібр".

Чи буде ворог використовувати більшу кількість ракет, ніж під час попередніх атак, спрогнозувати важко. Все залежить від його планів. Однак наші захисники та їхні результати на полі бою вселяють надію.

Росія готує нові масовані ракетні удари

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, окупанти дійсно готуються до того, щоб завдати чергового масованого ракетного удару. На думку укладачів звіту, відповідна активність з боку росіян свідчить радше про підтримку темпів останніх атак.

У зверненні Володимира Зеленського від 27 листопада глава держави попередив українців про можливу масовану атаку з боку Росії.

Також звернули увагу на заяву речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк. Вона повідомила, що 28 листопада в акваторію Чорного моря вийшов ракетоносій. На його борту, зауважимо, розташовані одразу 8 ракет типу "Калібр".

Через ймовірність блекаута виникли дискусії щодо евакуації. Зокрема, взимку, можливо, доведеться вивезти частину населення з Києва. Проте в Офісі Президента заявляють, що у випадку блекаута нікуди виїжджати не треба.

Варте уваги – Карта бойових дій станом на 29 листопада: дивіться відео